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İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı!

İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı!

İzmir’in 4 ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 280 düzensiz göçmen ile 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma günü; Foça, Karaburun Bergama ve Dikili ilçelerinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen 280 düzensiz göçmen ile göçmenlerin bölgeye getirilmesinde ve yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 7 organizatör şüphelisini tespit etti. Operasyonun düğmesine basan ekipler; 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 otobüse Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el koydu.

7 kişi tutuklandı

Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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