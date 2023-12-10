Oxlade Chamberlain: Rakibimiz daha kaliteliydi

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de yaşanan derbi heyecanında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ın tek golünü atan Alex Oxlade Chamberlain, derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Rakibimiz kalite anlamında bizden üstündü"

Maçı yorumlayan Chamberlain şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse 90 dakika boyunca iyi değildik. Bizden daha kaliteli oynadı rakibimiz. 3. bölgede fırsat yaratmak için kalite lazım, o kaliteyi gösteremedik, yapamadık. Mücadele etmeye çalıştığımız anlar oldu ama ikinci yarıda fazla yapamadık. Dürüst olmak lazım. Kalite anlamında rakibimiz bizden üstündü. Fırsatları da değerlendiremediler. Yeterince iyi değildik."

"Bireysel hatalar yaptık"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu şunları söyledi:

"Çok fazla sebebi olabilir bu durumun. Konsantrasyon evet, bir sebeptir. Rakip bekler bize çok sıkıntı çıkardı. Etkili oldular, tehlikeli oldular. Bireysel hatalar da yaptık hepimiz, bilemiyorum. Rakibin kalitesini durduramadık. Çok üzücü, çok üzülüyorum. Devre arasında ikinci yarı çıkıp bir şeyler yapabileceğimiz fikri vardı ama maalesef öyle olmadı. Direkt sebebi bulmak zor. Büyük maçlarda cesaretli, kaliteli olmak lazım, sorumluluk almak lazım. Bugün bizde bunlar yoktu."