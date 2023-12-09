Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üç kez penaltı noktası gösterildi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan üç kez penaltı noktasını gösterdi.Abone ol
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 21. dakikasında Cenk Tosun'un ceza alanında yerde kalması sonrası Beşiktaş penaltı kazandı.
Alexander Djiku'nun hatası sonrasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain 24. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Fenerbahçe VAR'dan iki penaltı kazandı!
Karşılaşmanın 60. dakikasında Eric Bailly'nin müdahalesiyle Fenerbahçe'li Sebastian Szymanski yerde kaldı.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonrası beyaz noktayı gösterdi. Tadic topu ağlara gönderdi.
Tadic bu sefer kaçırdı!
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide üçüncü kez penaltı kararı verildi.
Sebastian Szymanski orta yapmak isterken Eric Bailly araya girdi. Fenerbahçeli futbolcular, Bailly'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirtti.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Tadic'in vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.