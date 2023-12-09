Trabzonspor'dan TFF'ye büyük hakem tepkisi!

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TFF'ye hakem tepkisinde bulundu. Bordo-Mavililer, TFF'nin alacağı tüm kararların kendiler için 'yok' hükmünde olduğunu belirtti.

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Trabzonspor'un Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, sürpriz bir karşılaşmaya atandı. Kalkavan, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Kocaelispor ile oynadığı maçta yine VAR olarak görev yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi sonrası büyük tepki çeken Mete Kalkavan, 4 Kasım'daki o karşılaşmadan sonra ilk kez bir maçta görevlendirilmiş oldu.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle:

"04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.

'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir.

Söz verip sözünde durmayanlar!

Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.

Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!

Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."