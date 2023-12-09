CHP lideri Özgür Özel, Almanya Başkanı Olaf Scholz ile buluştu

CHP lideri Özgür Özel, Almanya Başkanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel, Almanya’daki temaslarına devam ediyor.

Özel, başkent Berlin'de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) olağan kongresine katıldı. Halk TV'nin aktardığı habere göre Özel sonrasında ise Almanya Başkanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Özgür Özel, dün SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya gelmişti.

CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik ediyor.