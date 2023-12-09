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Trabzonspor'un, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu.

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Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 12.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kafilesi belli oldu.

Kafilede yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Tonio Teklic, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Paul Onuachu, Enis Destan."

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