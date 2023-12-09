THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin

Anadolu Efes formasını giyen ABD doğumlu Türk basketbolcu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında 41 verimlilik puanına ulaşan milli oyun kurucu, haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki oyuncu, takımının konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 97-89 mağlup ettiği maçta 32 sayı, 4'er ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergileyerek galibiyette başrolü oynadı.

Kariyerinde 16. kez bu ünvana layık görülen Larkin, bu alanda rekorun sahibi eski Fenerbahçe Beko oyuncusu Fransız Nando De Colo'yu da yakaladı.