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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin

Anadolu Efes formasını giyen ABD doğumlu Türk basketbolcu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında 41 verimlilik puanına ulaşan milli oyun kurucu, haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki oyuncu, takımının konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 97-89 mağlup ettiği maçta 32 sayı, 4'er ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergileyerek galibiyette başrolü oynadı.

Kariyerinde 16. kez bu ünvana layık görülen Larkin, bu alanda rekorun sahibi eski Fenerbahçe Beko oyuncusu Fransız Nando De Colo'yu da yakaladı.

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