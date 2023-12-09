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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak tarlaya uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak tarlaya uçtu

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu, araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza, Tokat Yeşilyurt ilçesi Çerkezdanışment köyü mevkiinde tek yönlü olarak meydana geldi.

Çerkezdanışment köyünden Yeşilyurt ilçesine seyir halindeki Z.D hakimiyetinde ki 60 ABL 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak tarlaya uçtu.

Araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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