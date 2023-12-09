Siirt Eruh'ta 55 yıl sonra ilk ameliyat gerçekleşti

Siirt'in Eruh ilçesinde 55 yıl sonra ilk defa bir ameliyat yapıldı.

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Eruh ilçesinde en son 1968 yılında yapılan ameliyatın ardından, yaklaşık 55 sene sonra Eruh Devlet Hastanesinde ki ameliyathane aktif hale getirilerek sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya geldi. İlçenin her yönden gelişmekte olduğunu, özellikle sağlık sisteminin yenilendiğini ve dahada modern hale geleceğini belirten Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür; vatandaşların mağduriyetini giderileceğini ve ameliyatların kesintisiz devam edeceğini belirtti. Ömür; "Şirin ilçemiz Eruh, il merkezine 52 kilometre uzaklıkta olup 17 bin 938 vatandaşımız ilçe sınırları içerisinde yaşamaktadır. Yeni kurulan hastanemiz 2018 yılında faaliyete geçti. Yaklaşık elli yıllık bir hastanemiz vardı. Hastanemiz yenilendi ve tekrar ameliyathane hizmetlerine başlamış olduk. İlk ameliyatımızı 5 Aralık 2023 tarihinde Kadın Doğum Uzmanımız tarafından, son derece sağlıklı bir sezaryen doğumu ile gerçekleştirdik. Bütün emeği geçenlere minnettarız’’ dedi.

"Eruh ilçemizin terörle anılması bizleri rahatsız ediyordu"

Eruh’un sürekli internet sayfalarında terörle anılmasından rahatsızlık duyduklarını belirten Ömür, "Bizler Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için sağlık tesislerimizi ve ameliyathanelerimizi yeniledik. Vatandaşlarımıza, tamamı nitelikli olan 30 yataklı bir hastaneyle hizmet vermeye devam etmekteyiz. Vatandaşlarımızın şöyle bir çekincesi vardı. Uzun süredir ameliyathane kapalı, ameliyatlar yapılmıyor, ameliyat olursak sıkıntı olur mu? Sağ olsun doktor arkadaşlarımız, başhekimlerimiz bu konuda da özverili çalışarak, vatandaşlarımızı ikna ettiler ve sezaryen ameliyatımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra da ameliyatların kesintisiz olması için çaba göstereceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza minnettarım" diye konuştu.

Eruh Devlet Hastanesi Personeli Savaş Özer ise; "Eruh ilçemiz terörle değil de hizmetlerle anılacaktır. Eruh Devlet Hastanemiz 05 Aralık 2023 tarihi itibari ile ilk ameliyatını gerçekleştirdi. Eruh için hayırlı ve uğurlu olsun’’ şeklinde konuştu.