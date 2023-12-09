Özgür Özel'den Tunç Soyer mesajı: Yeniden aday olacak mı?

CHP’nin İzmir’de mevcut başkan Tunç Soyer’in yerine yeni bir isim aradığı iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, “Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz.” dedi. İddialara ilişkin Tunç Soyer de konuştu. Soyer, “Bir şaibem, bir usulsüzlüğüm, CHP'nin kurumsal kimliği ile çatışan bir şeyim yok.” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da SPD'nin kongresine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir gündemde olan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için yeni bir isim arayışında olduğu iddiası hakkında konuştu.

Deutsche Welle Türkiye’nin sorularını yanıtlayan Özel, “Mevcut başkan aday olursa ilan ederiz.” diyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yeniden adaylığına yeşil ışık yaktı.

Özel, “İzmir’e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu-İnce görüşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği görüşmede, İzmir adalığının da gündeme geldiği iddia edilmişti.

Özgür Özel o tartışmaya da son noktayı koydu

“İzmir’e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok.” diyen CHP lideri, “CHP’den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına ‘belediye başkanı ol’ denmez.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi’ne konuşan Soyer ise “Bir önceki dönem vadettiğimiz 165 projeden 144’ünü bitirdik. Ancak geçer akçe popülist politikalarmış malesef.” dedi.

“Bir şaibem, bir usulsüzlüğüm yok"

Soyer, “Bir şaibem, bir usulsüzlüğüm, CHP’nin kurumsal kimliği ile çatışan bir şeyim yok.” ifadelerini kullandı.