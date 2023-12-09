BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Trendyol Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü saat 20.00’da MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu maç için Rize’deki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip akşam saatlerinde havalimanından Ankara’ya doğru yola çıkacak.

Ligde 21 puanla 9. sırada bulunan Rizespor, deplasmanda MKE Ankaragücü’nün mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta firari FETÖ'cü yakalandı
Sinop'ta firari FETÖ'cü yakalandı
Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Eski Bakan Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Şükrü Yürür son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta heyelan oldu, hastane yolu trafiğe kapatıldı
Zonguldak'ta heyelan oldu, hastane yolu trafiğe kapatıldı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı
Aydın'daki yangında bir ev tamamen kül oldu
Aydın'daki yangında bir ev tamamen kül oldu
Amasya'da sis nedeniyle peş peşe kaza: Yaralılar var
Amasya'da sis nedeniyle peş peşe kaza: Yaralılar var
Meclis'e sunulan fezleke sayısı 733'e ulaştı
Meclis'e sunulan fezleke sayısı 733'e ulaştı
TikTok'ta rezillik diz boyu! Karısıyla yatağa girip yayın açtı...
TikTok'ta rezillik diz boyu! Karısıyla yatağa girip yayın açtı...
Muharrem İnce'den İzmir adaylığı açıklaması! "Meral Akşener'e gidip diyeceğim ki..."
Muharrem İnce'den İzmir adaylığı açıklaması! "Meral Akşener'e gidip diyeceğim ki..."
Yağmur nedeniyle kayan ağır hasarlı bina, birkaç darbeyle yerle bir oldu
Yağmur nedeniyle kayan ağır hasarlı bina, birkaç darbeyle yerle bir oldu
Ali Babacan'a acı üstüne acı! 1 ay içinde babasından sonra annesi de vefat etti
Ali Babacan'a acı üstüne acı! 1 ay içinde babasından sonra annesi de vefat etti