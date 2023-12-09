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Yağmur nedeniyle kayan ağır hasarlı bina, birkaç darbeyle yerle bir oldu

Yağmur nedeniyle kayan ağır hasarlı bina, birkaç darbeyle yerle bir oldu

Adıyaman'da yoğun yağmur nedeniyle zemin çökmesi, duvar devrilmesi ve kaymanın meydana geldiği ağır hasarlı bina, birkaç kepçe darbesiyle yerle bir oldu.

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Olay, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İki gün aralıksız devam eden yağmur sonrası ağır hasarlı binada kayma ve duvarlarının bir kısmında yıkılma meydana geldi. Mahalle esnafı, binadan parçaların düştüğünü görünce ekiplere bilgi verdi. Dört katlı binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Binanın içerisinde kimsenin olup olmadığı kontrol edildikten sonra, çevredeki binaların boşaltılması istendi. Ağır hasarlı bina, yıkım için gelen iş makinesinin birkaç kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Bina ters tarafa çökünce cadde üzerinde bulunan ağaç caddenin diğer tarafındaki işyerlerinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Binanın yıkılmasıyla birlikte aynı cadde üzerinde bulunan başka ağır hasarlı binanın da hareket ettiği iddiası üzerine, o binanın çevresindeki ev ve işyerleri de boşaltıldı. Cadde üzerinde büyük korku ve panik yaşandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Meydana gelen aşırı yağıştan dolayı ağır hasarlı binamızda da kaymalar olmuş. Ağır hasarlı binamız kimse zarar görmeden yıkım işlemi gerçekleştirildi” dedi.

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