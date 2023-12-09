Furkan apartmanı davası ertelendi: Bilirkişi raporu yetersiz bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki Furkan Apartmanına yönelik açılan dava ikinci kez "Bilirkişi raporu yetersiz" denilerek 17 Ocak 2024 tarihine ertelendi

Abone ol

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişinin ölümüne neden olan depremle ilgili görülen ikinci duruşma, bilirkişi raporunun yetersizliği sebebiyle ertelendi.

Duruşmada tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve Eyüp Ö. (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz sanıkların katılmadığı görüldü. Sanıklar suçlamaları reddederek suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme, bilirkişi raporunun eksikliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yeni bir rapor talep edilmesine karar verdi ve duruşmayı 17 Ocak 2024 tarihine erteledi.

Olay, Mustafa Kökmen Bulvarı'ndaki Furkan Apartmanı'nın 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde yıkılmasıyla meydana gelmiş, enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralılar da olmuş, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak sanıklar hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Sanıklar, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmaktan yargılanıyor, talep edilen ceza ise 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar değişiyor.