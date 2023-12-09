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İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hakkındaki 'lüks tatil' soruşturmasında karar çıktı!

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hakkındaki 'lüks tatil' soruşturmasında karar çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun hakkında yürütülen soruşturmada karar açıklandı. Ongun, kiracısı olduğu ev ve ailesi ile yaptığı tatil nedeniyle “kamu kurumu zararına dolandırıcılık” ile suçlanıyordu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Savcılık, Ongun hakkındaki iddialarla ilgili, delil olmaması gerekçesiyle ‘takipsizlik’ kararı verdi.

Suçlamalardan aklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel’de ailesiyle birlikte lüks tatil yaptığı ve 50 milyon TL’lik evde oturduğu iddialarından aklandı. Bazı yayın organlarınca öne sürülen iddialarla ilgili, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu sonuçlandı.

Başka yerde tatil yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbara konu kayak tatilinin dünyaca ünlü Courchevel’de yapılmadığını ve tatil giderlerinin usulsüz bir şekilde temin edildiğine dair de delil bulunmadığını belirledi.

50 milyonluk evin sahibi denmişti, kiracı çıktı

Savcılık ayrıca, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş Kaymakamlığı üzerinden yaptırdığı incelemelerde, Ongun ailesinin ikamet ettikleri evde kiracı oldukları saptandı.

Dosya 'takipsizlikle' kapandı

Savcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 3628 Sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla Murat Ongun hakkında açılan soruşturma dosyasını 2 yılın ardından takipsizlik kararıyla kapattı.

Ongun ailesinin tüm mal varlıkları incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrıntılı soruşturmada Murat Ongun ve ailesinin tüm mal varlıkları ve hesapları incelendi. 2 yılın ardından soruşturmasını tamamlayan savcılık, Murat Ongun hakkında kamu davası açmayı haklı kılacak bir delil bulunmadığını gerekçe göstererek takipsizlik karar verdi.

Savcılık, 'dava açmaya gerek yok' dedi

Savcılığın bu kararıyla, Murat Ongun’a yönelik suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Ongun hakkında dava açılmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

Neler yaşandı?

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden dile getirilen iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı, İBB Başkan danışmanı Murat Ongun hakkında 14 Şubat 2022 tarihli bir tevdi raporu düzenledi. Raporda Ongun’un dünyanın en pahalı kayak merkezi Courchevel’de kayak tatili yaptığı iddialarına yer verildi. 3628 sayılı sayılı kanuna atıf yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yapması talep edildi. Ayrıca Ongun’un ikamet ettiği Beşiktaş Ulus’taki Lotus Sitesi’ndeki evin kendisine ait olduğu iddialarının da soruşturmaya dahil edilmesi istendi.

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