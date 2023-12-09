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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza nedeniyle seferler yapılamadı

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza nedeniyle seferler yapılamadı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Ayvansaray-Silahtarağa İstasyonları arasında sefer yapılamadı.

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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Ayvansaray-Silahtarağa İstasyonları arasında seferler dün akşam saatlerinde yapılamadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle, Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi İstasyonları arasında seferler ücretsiz olarak İETT otobüsleriyle yapıldı. Seferler bu sabah saatlerinde normal olarak yapılmaya başlandı.

Otobüs bekleyen vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Görüyorsun halimizi. Buz gibi hava, soğuk. İnsanlar burada perişan. Yağmurun altındayız. Üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'de yetişiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor. Tamam araba geldi ücretsiz ama üç-beş tane gönder de millet perişan olmasın. Binip gidelim evimize. Çocuğumuz evde bekliyor. Soğuğun altında beklemek zorunda mıyız? Çalışıyoruz akşama kadar. Mücadele veriyoruz ekmek parası için" dedi. 

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