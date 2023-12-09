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Asgari ücrette gözler ilk toplantıda! Son zam kararı açıklanır mı?

Asgari ücrette gözler ilk toplantıda! Son zam kararı açıklanır mı?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

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Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. 

15 üyeden oluşan komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Yol haritası belirlenecek. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.

"Diğer ücretler üzerinde de etkili olacak"

Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira olmuştu. Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak.

"Verilerin paylaşılacağı bir toplantı olacaktır"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Genellikle bundan sonraki çalışma takviminin belirleneceği bir toplantı oluyor. Tarafların geçinme endersleri, ekonomik sosyal durum, ücretlerin genel seviyesi gibi bir takım verileri belki de paylaşacağı bir toplantı olacaktır.

Bu toplantıdan bir rakam çok beklemiyoruz. Rakamların sonraki toplantılarda dile getirilme ihtimalini değerlendiriyorum. 

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