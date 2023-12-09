Bandırma’da öğrenciler hayallerini kile yansıtıyorlar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hayallerini kile dokunup eserler ortaya çıkartıyor.

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Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan sanat atölyesinde eğitim gören öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de günün yorgunluğunu ve stresini atıyor. Bir kil çamurundan sanat eserleri ortaya çıkaran öğrenciler, zor ve meşakkatli sanatla uğraşırken her gün yeni bir şeyler öğrenmenin de mutluluğunu yaşıyor. Atölyede yaptıkları çalışmalarla tecrübe edinip el becerilerini geliştiren öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserlerin, görenlerin takdirini kazandığını belirten Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül, atölyede eğitim gören öğrencilerin yaptığı eserler sayesinde diğer derslerindeki başarılarının da arttığını belirti.



Münevver Bülbül, “11’inci sınıf öğrencilerimizle seramik kil çalışması yapıyoruz. Kil nasıl şekillenir, bu anlamda öğrencilerimiz deneyim kazanmaları için böyle bir ortam oluşturduk. İlk etapta öğrencileri kili tanıdılar, nasıl şekillenir onu öğrendiler. Öğrencilerimizin farklı özeliklerini ortaya çıkarabilecekleri bir alan oluşturduk. Ortaya koydukları eserleri görünce bizler de inanamadık. Çalışmalarımızda ilk olarak hayal ettiklerini yapmalarını istedik. Öğrencilerin yaptıkları eserleri görünce bizler de daha bu işe adapte olduk” dedi. Seramik öğretmeni Nail Yurdusev, “Branşım heykeltıraşlık ve 17 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. Çeşitli kurumlarda çalıştım. Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seramik çalışmalarını öğreteceğim. Öğrencilerimizle kilden eserler yaparak, kendi iç dünyalarını sergilemelerini hedefledik. Çocuklarımızın eserlerini yılsonunda açacağımız sergiyle taçlandıracaklar" dedi.