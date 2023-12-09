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Antalya-Konya Karayolu tırların geçişine açıldı

Antalya-Konya Karayolu tırların geçişine açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan yol trafiğe açıldı.

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Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı 30 kilometrelik alanda etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir Karayolu, tedbir olarak tırların geçişine saat 03.00 saatlerinde kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri gece saatlerinde çok sayıda iş makinası ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının bölgede etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi.

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