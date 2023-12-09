Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 66 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı hareketli lastik bot tespit eden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, hareketli botları durdurup toplam 66 düzensiz göçmeni yakaladı.

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik ekipleri Tüllüce Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin ifadelerinde içlerinden bir grup düzensiz göçmenin kendi imkanları ile Kuyruk Adası’na çıktığını belirtmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) tarafından ada üzerinde mahsur kalan 32 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.