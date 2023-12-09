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Mersin'de dolu ve yağmur etkili oldu, bazı evleri su bastı

Mersin'de dolu ve yağmur etkili oldu, bazı evleri su bastı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava sabaha kadar etkili oldu. Sabaha karşı ise bazı bölgelerde dolu etkili oldu.

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AFAD ve Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin genelinde sağanak yağış, dün akşam saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar etkili oldu. Akşam başlayan sağanak yağış gece zaman zaman kuvvetli olarak etkisini sürdürdü. Erdemli ilçesine bağlı Tırtar ve Limonlu mahallelerinde ise sabaha karşı dolu etkisini gösterdi. Dolu bölge de ve özellikle Lamas sahilinde de beyaz örtü oluşturdu. Yağışlar nedeniyle yazlık bazı sitelerin bahçesi su doldu. Site de kalanlar dolan suyu boşaltmak için sabahın erken saatinde çalışma başlattı.

Binalarını su basan site sakinleri, gece çok kuvvetli yağmur yağışı ve ardından dolunun etkili olduğunu belirterek, su tahliyesi çalışması yaptıklarını aktardı.Bölge genelinde aralıklarla yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi.

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