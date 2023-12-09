BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 92 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 92 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 92 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 92 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak
Mehmet Şimşek o soruya cevap verdi! 2024'te vergi artışı olacak mı?
Mehmet Şimşek o soruya cevap verdi! 2024'te vergi artışı olacak mı?
Hatay'da 40 yıldır tahtaya şekil vererek geçimini sağlıyor
Hatay'da 40 yıldır tahtaya şekil vererek geçimini sağlıyor
Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatan şahıs: Sanki adam öldürdük
Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatan şahıs: Sanki adam öldürdük
Fitch’ten Türkiye tahmini: Yüzde 2,5 seviyesinde büyüme tahmini
Fitch’ten Türkiye tahmini: Yüzde 2,5 seviyesinde büyüme tahmini
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Bir dönem ortaktılar! Avukatın açıklamalarına sinirlenen Nez Demir, Polat çiftine ateş püskürdü
Gençler ve yaşlılar arasında gönül köprüleri kuruluyor
Gençler ve yaşlılar arasında gönül köprüleri kuruluyor
Avrupa Kros Şampiyonası yarın başlayacak
Avrupa Kros Şampiyonası yarın başlayacak
Bakan Özhaseki'den 'mülkiyet hakkı' çıkışı: Tapusu olanı kimse çıkaramaz
Bakan Özhaseki'den 'mülkiyet hakkı' çıkışı: Tapusu olanı kimse çıkaramaz
Antalya'da otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü
Antalya'da otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı!