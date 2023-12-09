Bakan Özhaseki'den 'mülkiyet hakkı' çıkışı: Tapusu olanı kimse çıkaramaz

Yeni kentsel dönüşüm yasasının ardından oluşan "mülkiyet hakkı" kaygılarına ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok net söylüyorum. Konutu dönüştürülen vatandaşın tapusu varsa onu oradan hiç kimse çıkaramaz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni kentsel dönüşüm yasasıyla artık yalnızca boş alanların değil, bina bulunan alanların da maliklere sorulmadan rezerv yapı ilan edilebileceğine yönelik düzenleme sonrası doğan mülkiyet hakkı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özhaseki, Zeyrek'in yazısında aktardığına göre şunları söyledi:

“Rezerv alan için ‘yeni yerleşim yeri’ ifadesi kullanılıyordu ve bu yüzden yeni yerleşimden kent dışındaki boş alanları anlayan mahkemeler ‘burası yeni yerleşim değil’ gerekçesiyle konut alanlarda rezerv alan ilan edilmesi kararlarını iptal ediyordu. Biz sadece ‘yeni yerleşim yeri’ ifadesini çıkardık. Bunun arkasında bir şey aramak doğru değil.”

(“Dönüşümden sonra vatandaş değerlenen konutunun parasını ödeyemezse başka yerlere göç etmek zorunda kalır mı?)

“Hayır. Çok net söylüyorum. Konutu dönüştürülen vatandaşın tapusu varsa onu oradan hiç kimse çıkaramaz. Vatandaş ölene kadar orada yaşar. Borcunu da öder. Ödeyemezse varisleri oturmaya ve ödemeye devam eder. Daha önceki uygulamalarda yerlerinden olan vatandaşların hazine arazilerinde oturduğunu, tapularının olmadığını hatırlamakta yarar var.”