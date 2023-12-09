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Antalya'da otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

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Kaza, Alanya'nın Uğrak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 33 ASK 82 plakalı cip çarptı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl İhtiyar da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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