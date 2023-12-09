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İsrail savaş kabinesi bakanının oğlu ve yeğeni Gazze'de öldürüldü! Bubi tuzaklı tünele girince...

İsrail savaş kabinesi bakanının oğlu ve yeğeni Gazze'de öldürüldü! Bubi tuzaklı tünele girince...

İSRAİL medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

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İsrail gece boyunca Gazze'ye ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan süren bombardımanda onlarca Gazzeli sivil hayatını kaybetti, çok daha fazlası ise yaralandı. İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Oğlundan bir gün sonra yeğeni...

İsrail'in yerel İbranice gazetesi "Yom Yom"un haberinde, "İnanılmaz: Eisenkot ailesinde bir felaket daha. Savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un yeğeni, oğlunun öldürülmesinden bir gün sonra Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Oğlu da Gazze'deki çatışmada öldürüldü

Eisenkot'un kız kardeşi Şaron Eisenkot Cohen'in oğlu Maor Meir Cohen, cuma günü Gazze'deki çatışmada öldürüldü. İsrail ordusundan Cohen'in ölümüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmüştü.

Gazze'deki göğüs göğüse çarpışma anları kamerada...

Bubi tuzaklı tünelde öldürüldü

Kanal 13 televizyonunun haberinde Eisenkot'un oğlu Gal'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlamada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.

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