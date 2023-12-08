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Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki durumun bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, bölgedeki devlerin sorunu sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Sorun, artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor"

Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli." diye konuştu.

"ABD de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.

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