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Gazze'de can kaybı 17 bin 487 oldu

Gazze'de can kaybı 17 bin 487 oldu

İsrail'in sistematik olarak saldırdığı Gazze'de can kaybı giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte öldürülenlerin sayısı 310 artarak 17 bin 487'ye ulaştı.

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İsrail, tam 2 aydır bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sivillerin sıkça hedef alındığı savaşta, binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybediyor.

Can kaybı son 24 saatte 310 arttı

Havadan, karadan ve denizden gece-gündüz demeden saldırılar devam ederken, can kaybının da önüne geçilemiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bilançoya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 olduğunu belirtti.

İsrail kalıcı ateşkes çağrılarına aldırış etmiyor

Sağlık sisteminin adeta çöktüğü, hastanelerin bombalandığı savaş, insani aranın ardından yeniden alevlendi.

Ateşkes çağrıları devam ederken İsrail ise kulak asmıyor.

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