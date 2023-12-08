Bodrum'da belediye ekipleri yağmur mesaisinde

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen sağanak yağış için Bodrum Belediyesi ekipleri sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Bodrum’da son 8 saatte metrekareye 22 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

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Gece yarısından itibaren etkisini gösteren ve sabah saatlerinde yer yer kuvveti hissedilen sağanak yağışta ekipler, hazır bulundu. Mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, su akışını da sağlayarak taşmalara engel oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlarla koordineli şekilde yönlendirmeler gerçekleştiren Bodrum Belediyesi ekipleri, kanal açma araçları ve kepçelerle de gerekli görülen yerlere müdahale ediyor.

Düzenli devriye gerçekleştiren Zabıta ekipleri de risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Vatandaşlar, ihtiyaç olunması durumunda 444 00 48 numaralı telefondan belediyenin ilgili birimlerine ulaşarak bilgi ve yardım alabileceği belirtilirken, Bodrum’da son 8 saatte metrekareye 22 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.