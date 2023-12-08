Kamera kaydıyla takip edilen motosiklet hırsızı tutuklandı

Isparta’da motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahıs 48 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

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Isparta’nın merkeze bağlı Doğancı Mahallesinde 4 Aralık tarihinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 48 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.Y. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.40 bin TL değerindeki çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.