İSKİ verileri açıkladı: İstanbul'daki barajların son durum ne?

Mega kent İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Son günlerde yağış miktarının artmasıyla birlikte özellikle İstanbul baraj doluluk oranı yükseliyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'in üzerine çıktı. İşte barajlardaki son durum...

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Son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre; bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 35.68 olarak ölçüldü.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 82.16 ile Elmalı Barajı oldu. Papuçdere barajı yüzde 10.7'lik doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

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İSKİ'nin verilerine göre 8 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 44.61

• Büyükçekmece Barajı yüzde 22.87

• Darlık Barajı yüzde 49.73

• Istrancalar Barajı yüzde 28.57

• Kazandere Barajı yüzde 14.34

• Elmalı Barajı yüzde 82.16

• Ömerli Barajı yüzde 59.33

• Pabuçdere Barajı yüzde 10.7

• Sazlıdere Barajı yüzde 17.93

• Terkos Barajı yüzde 20.46