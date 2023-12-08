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Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da beklentiyi aştı

Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da beklentiyi aştı

Piyasaların merakla beklediği ABD'deki Kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 199 bin arttı.

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ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 199 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi bu dönemde tarım dışı istihdamın 185 bin artması yönündeydi. Ülkede ses getiren otomotiv grevlerinin sona ermesiyle Kasım'da istihdamda artış bekleniyordu.

Kasım'da özel sektör istihdamı 150 bin arttı. Bu dönemde özel sektör istihdamının 159 bin artması bekleniyordu.

İşsizlik geriledi

Kasım döneminde ülkede işsizlik yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye geriledi. Aynı dönemde işsizliğin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Enflasyonun görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilerle uyumlu bir tablo izlendi. Kasım'da ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4; yıllık olarak ise yüzde 4 arttı.

Ankete göre Kasım'da saatlik kazançların aylık olarak yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış beklentisi yüzde 4 yönündeydi.

Tarım dışı istihdam öncesi gelen öncü veriler beklentilerin altında kalan bir performansa işaret etmişti. ADP özel sektör istihdamı 103 bin artarak 130 binlik beklentinin altında gerçekleşmişti.

Verilerin ardından swap piyasasında 2024'te daha sınırlı bir gevşeme beklentisi fiyatlara yansıdı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde ise yükseliş görüldü.

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