Edirne'de bir köyünde gökyüzünü sığırcık kuşları süsledi

Edirne’de sürü halinde sıcak ülkelere göç eden sığırcık kuşlarının gökyüzündeki görsel şöleninin ardından bir köyde dinlenmek için konaklaması görenleri hayrete düşürdü.

Edirne’de sürü halinde görsel şölen oluşturan sığırcık kuşları dinlenmek için tercih ettikleri Değirmenyeni köyünde vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca, Edirne'de birçok noktada sürü halinde sesler çıkararak uçuşan sığırcık kuşları vatandaşların dikkatini çekiyor.



Köy üzerini kaplayarak bekleyişlerini sürdüren sığırcık kuşlarının sürü halinde genel yaşam alanı olan Asya ile Avrupa'nın sıcak bölgelerine göç ettikleri biliniyor.

"Her yer kuş dolmuş"



Sabah saatlerinden itibaren sığırcıkların gökyüzünde oluşturduğu muazzam görsel şöleni izlediklerini belirten Tamer Eren Bağdatlı, "Ben sabah 8’de camı açtığımda yukarıda yüzlerce sığırcık kuşlarının uçtuğunu gördüm. Ben de dışarı çıkıp bakınca her yerin kuşlarla kaplandığını görünce şaşırdım. Kuşlar gerçekten çok güzel görüntüler oluşturdu. Her yer kuş dolmuş. Sabahtan beridir arkadaşlarımla ve kardeşlerimle birlikte sığırcıkların gösterisini izliyoruz. Gerçekten de çok muazzam ve etkileyici bir görüntü oldu” dedi.

"Kapladılar üstümüzü, çok güzeller"



Hayatında ilk defa bu kadar kuşu bir arada gördüğünü ifade eden Yiğit Duğa, “Çok kalabalık ve çok güzel görünüyorlar. Kapladılar üstümüzü, çok güzeller. Köyümüzde daha önce bu kadar kuşu bir arada görmemiştim. Ben ilk başta şaşırdım bu kadar kuşu bir arada görünce ama daha sonra büyüklerime sorduğumda bana söylediler kuşların göç ettiğini” diye konuştu.