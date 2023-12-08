BIST 7.930
DOLAR 28,98
EURO 31,25
ALTIN 1.889,49
HABER /  DÜNYA

Putin, Rusya'daki devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Putin, Rusya'daki devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Abone ol

Rus haber ajanslarına göre Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı. Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Yüzde 76,69 oy almıştı

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kaleciler üzerinde!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kaleciler üzerinde!
Meral Akşener 'En son o gider' dediği isim istifa edip gitti! 3. bir yol oluşturmaya gayret edeceğiz
Meral Akşener 'En son o gider' dediği isim istifa edip gitti! 3. bir yol oluşturmaya gayret edeceğiz
Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Bodrum'da dere taştı! 4 kişi mahsur kaldı
Bodrum'da dere taştı! 4 kişi mahsur kaldı
"Çöpte ceset var" ihbarı polisi harekete geçirdi: "Bakın sizce de öyle değil mi?"
"Çöpte ceset var" ihbarı polisi harekete geçirdi: "Bakın sizce de öyle değil mi?"
Duvarı delerek girdiler, 10 daireyi birden soydular!
Duvarı delerek girdiler, 10 daireyi birden soydular!
İstanbul'da motokuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçtı!
İstanbul'da motokuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçtı!
Yaşlı adamın kargosunda 4 binden fazla cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi!
Yaşlı adamın kargosunda 4 binden fazla cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi!
AK Parti'de İstanbul için 3 isim resmen aday oldu! İlçe belediyeleri için 248 aday 2 ilçeden aday çıkmadı
AK Parti'de İstanbul için 3 isim resmen aday oldu! İlçe belediyeleri için 248 aday 2 ilçeden aday çıkmadı
Site ve apartman aidatlarında önemli detay: Uzman isim uyardı
Site ve apartman aidatlarında önemli detay: Uzman isim uyardı
Başlayan tartışma korkunç bitti! 20 yaşındaki eşi kanlar içinde kaldı
Başlayan tartışma korkunç bitti! 20 yaşındaki eşi kanlar içinde kaldı