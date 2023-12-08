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Site ve apartman aidatlarında önemli detay: Uzman isim uyardı

Site ve apartman aidatlarında önemli detay: Uzman isim uyardı

Aidat ödemeleri, apartman ve site sakinlerini yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Bu konuda o uzman isim, aidatlarla ilgili önemli bilgiler ve dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

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Apartman ve site sakinlerinin en büyük sorunlarından biri olan aidat ödemeleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu çerçevede, aidat miktarlarının belirlenmesinde genel kurulların rolü artıyor.

TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır, apartman ve site yönetimlerinin genel kurullara hazırlanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Sağır, özellikle aralık ve ocak aylarında gerçekleştirilen genel kurullar öncesinde kat maliklerinin göz önünde bulundurması gereken önemli noktaları paylaştı.

Yahya Sağır, ana gayrimenkulün tapu sicil kaydında bulunan yönetim planında toplantı tarihlerinin önceden belirlenmiş olabileceğini söyledi. Yönetim planında tarih olmaması halinde ise olağan genel kurulun genelde yılın ilk ayında yapıldığını belirtti.

TESKON Genel Başkanı Sağır, genel kurul öncesinde apartman ve site yönetimlerinin dikkat etmesi gereken önemli konuları şöyle açıkladı:

Kat malikleri, yönetim planını ayrıntılı bir şekilde okumalıdır. Genel kurul tarihleri ve aidat paylaşımı gibi önemli kararlarda yönetim planı esas alınır.

Olağan genel kurul toplantısı öncesinde, site yönetim planı mutlaka dikkatle incelenmelidir. Eğer kat maliklerinin elinde yönetim planı bulunmuyorsa, bu belgeyi yönetim kurullarından isteyebilir veya ana gayrimenkulün kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden alabilirler.

Bu süreçte mali hesapları denetlemek önemlidir. Hesapların doğru olması için faaliyet raporları, mali tablolar ve denetim raporları tam ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır.

Yılda bir kere hesapları sonlandırıp, genel kurulda bu sonuçları kat maliklerine göstermek gereklidir.

Sağır, genel kurul süreçlerinin daha açık ve anlaşılır olması gerektiğini vurgulayarak, kat maliklerinin genel kurullara ilgisinin azaldığını belirtti. Bu yüzden toplantıların kat maliklerini rahatsız etmeden verimli bir şekilde bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

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