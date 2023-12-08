Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te" konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te" konuşuyor:

Türkiye daha fazla kan akmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Gerçekten de barışa özellikle adil barışa her zamankinden ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Buna artık bir dur demenin zamanı çoktan gelmiştir.

Komşularımızı içine düştükleri kaybet kaybet denkleminden çıkarmayı komşuluk hukukunun gereği olarak görüyoruz. Bölgemiz bir süredir hasret kaldığı barış ve istikrar iklimine inşallah yeniden kavuşacaktır.