3 ilde kaçak içki operasyonu: Binlerce litre kaçak içki ele geçirildi!

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 3 bin 63 litre dökme ve 4 bin 626 adet satışa hazır şişelenmiş kaçak içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte-kaçak alkol imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik Elazığ merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

9 şüpheli şahsın yapılan iş yeri aramasında 3 bin 63 litre dökme kaçak içki, 4 bin 626 adet satışa hazır şişelenmiş kaçak içki, 61 bin 760 adet yasal olmayan etiket, 12 adet alkollü içki yapımında kullanılan kit olarak tabir edilen madde, 5 litre etil alkol maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.