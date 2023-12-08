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2024 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasına Antalya ev sahipliği yapacak!

2024 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasına Antalya ev sahipliği yapacak!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasına hem kadınlarda hem erkeklerde Antalya ev sahipliği yapacak.

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Son şampiyon dünya 1 numarası Filenin Sultanları, 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya’da mücadele edecek. Millilerin yer aldığı VNL’nin ilk haftasında İtalya, Polonya, Japonya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa takımları yer alacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını ABD’de Arlington’da oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda ABD, Polonya, Sırbistan, Almanya, Kanada, Bulgaristan ve Güney Kore takımları yer alacak.

Milliler, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong’ta oynayacak. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta grubunda Çin, Brezilya, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Tayland ve Bulgaristan bulunacak.

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde boy gösterecek olan Filenin Efeleri ise 21-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya’da mücadele edecek. Millilerin yer aldığı ilk haftada Polonya, ABD, Slovenya, Fransa, Hollanda, Kanada ve Bulgaristan yer alacak.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 4-9 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını Japonya’da oynayacak ve grubunda Japonya, Brezilya, Polonya, Slovenya, İran, Almanya ve Bulgaristan takımları olacak.
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihlerinde Slovenya’da mücadele edecek. Filenin Efeleri’nin üçüncü hafta grubunda Slovenya, Polonya, İtalya, Arjantin, Sırbistan, Küba ve Bulgaristan bulunacak.

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