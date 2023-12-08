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Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 259 kişi yakalandı

Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 259 kişi yakalandı

Batman'da siber dolandırıcılık suçundan yakalanan 259 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son bir aylık dönemde yürütülen çalışmalarda 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan 259 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara intikal ettirilmiş, şüpheli şahıslardan 16'sı adli makamlarca tutuklanmış olup, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştır" denildi.

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