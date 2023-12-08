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Erzurum Oltu'da yoğun sis yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı

Erzurum Oltu'da yoğun sis yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı

Erzurum’un Oltu ilçesinde üç gündür oluşan yoğun sis hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

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Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ilçede vatandaşlar daha önce bu kadar yoğunlukta sis oluşmadığını söylediler.

Oltulu iş insanı Fuat Demir, “Son bir haftadır ilçemiz üzerinde yoğun bir sis hakim. İkamet ettiğimiz yer şehrin yüksek kesiminde. İlçe tamamen sis içinde gözükmüyor. Muhtemeldir ki havaların bir anda soğumasından kaynaklanıyor. Uzun yıllardır ilçemizde böyle sis olmuyordu. Umarım hayırlara vesile olur” dedi.Oltulu Yılmaz Aydın, “Büyüklerimiz bu güne kadar böyle sis olmadığını söylüyorlar bende ilk olarak buna şahit oluyorum inşallah sonu iyi olur” dedi.

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