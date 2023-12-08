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Sakarya'da spor kompleksinin saunasında yangın çıktı

Sakarya'da spor kompleksinin saunasında yangın çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde spor kompleksinin sauna bölümündeki elektrik panosundan çıkan yangın paniğe sebep oldu.

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Olay, İstiklal Mahallesi Altınışık Sokak'ta bulunan spor kompleksinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor kompleksinin sauna bölümünde yer alan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın paniğe sebep olurken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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