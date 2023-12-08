Uzmanlardan dikkat çeken tırnak bakımı uyarısı geldi

Dr. Özge Kahraman, tırnakların birçok hastalığın taşıyıcısı durumunda olduğunu belirterek “Ayak bakımı ile hem ayak sağlığı korunur hem de tırnaklara estetik bir görünüm kazandırılır. Ayak bakımında hijyenik tırnak kesimi ve dizaynı, tırnak yüzeyinin temizlenmesi ve parlatılması, sertleşmiş derilerin giderilmesi sağlanır” dedi.

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Tırnak mantarının el ve ayak tırnaklarında ortaya çıkan yaygın bir enfeksiyon türü olduğunu anlatan Dr. Özge Kahraman, “Bu enfeksiyonun tek bir tırnaktan diğerlerine ya da ayaktan ayak tırnaklarına sıçraması oldukça sık görülen durumlar arasında yer alır. Tedavisi mümkün olmasına rağmen, hastalığın tamamen ortadan kaldırılması için düzenli bakım protokolü önermekteyiz. Ayak Bakım Uzmanlarımız ile mantarlı bölgeyi, nasırlarınızı, topuk çatlaklarınızı sterilizasyonlu özel alet ve ürünler ile sağlam dokuya zarar vermeden temizliyor enfeksiyonlu dokuları sağlıklı dokudan uzaklaştırıyor, özel ürünler ile destekleyerek ayak bakımınızı tamamlıyoruz. Ayak Bakım devam ürünleri ile sağlıklı doku oluşum süreci çok kısalmaktadır” diye konuştu.

Dr. Özge Kahraman, tırnak mantarından korunma yöntemlerini şöyle sıraladı;

Tırnak mantarının en yaygın kaynaklarından biri, nemli ve kirli ayak ortamlarıdır. Bu nedenle düzenli olarak ayaklarınızı yıkamalı ve kurulamalısınız. Dar veya sıkı ayakkabılar, ayakların terlemesine ve nemli bir ortam oluşmasına neden olabilir. Bu da tırnak mantarının oluşumuna zemin hazırlar.

Mantarlar nemli ortamları sever, bu yüzden ayaklarınızı her zaman kuru tutmaya çalışmalısınız. Özellikle ayak parmakları arasında nem birikmesini önlemek için, pamuklu çoraplar tercih etmelisiniz.

Kamusal yerlerde, özellikle spor salonu soyunma odaları veya duşlar gibi ortak kullanılan alanlarda tırnak mantarına maruz kalma riski daha yüksektir. Bu tarz ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalı veya bu alanları kullanmadan önce ayaklarınızı korumak adına terlik veya sandalet giymenin yanı sıra hijyenik önlemler almalısınız.



Tırnak bakımına özen göstermek



Tırnaklarınızı düzenli olarak kesmeli, tırnak makası veya cımbız gibi aletleri başkalarıyla paylaşmamalısınız. Pedikür ve manikür gibi işlemler için güvenilir ve hijyenik salonlar seçmelisiniz.



Kişisel Eşyaları Ortak Kullanmaktan Kaçının



Ayak bakım ürünleri, terlikler veya tırnak makasları gibi kişisel eşyaları başka insanlarla ortak kullanmamaya özen göstermelisiniz. Bu, tırnak mantarının yayılmasını engellemek için önemlidir.”