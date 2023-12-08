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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Whatsapp'ta yeni dönem, ses kayıtları dinlenince kaybolacak

Whatsapp'ta yeni dönem, ses kayıtları dinlenince kaybolacak

Meta destekli anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'a dinlenince kaybolan sesli mesajlar da geldiği bildirildi.

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WhatsApp'ta "Bir Kez Görüntüle" özelliği 2021'den beri fotoğraflar ve videolar için mevcuttu, ancak şimdi sesli mesajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Artık sohbet esnasında gönderdiğiniz sesli mesajları bir kere dinlenebilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sesli mesaj dinlendiğinde ise otomatik olarak kaybolacak.

WhatsApp, yayınladığı açıklamada "Mesajlarınıza ilave bir gizlilik katmanı eklemek için, 2021 yılında fotoğraf ve videolar için Bir Kez Görüntüle özelliğini kullanıma sunmuştuk. Bugün, karşıdaki kişi dinledikten sonra kaybolacak bir sesli mesaj gönderebileceğinizi bildirmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bir Kez Görüntülendikten sonra kaybolacak sesli mesajlar açıkça "tek seferlik" simgesiyle işaretlenecek, bu da karşı tarafın sesli mesajın türünü anlamasını sağlayacak.

WhatsApp'ta kaybolan sesli mesaj nasıl gönderilir?

1- Bireysel bir sohbeti veya bir grup sohbetini açın.

2- Kaydı kilitlemek için simgeyi yukarı kaydırın.

3- Kayıt simgesini basılı tutun.

4- "Tek seferlik" simgesine dokunun. Simgenin yeşile dönmesi, bir kez görüntüleme modunda olduğunuz anlamına gelir.

5- Gönder simgesine dokunun.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf, video veya sesli mesajların, gönderildikten sonraki 14 gün içersinde açılması gerektiği bildirildi. Aksi taktirde, ilgili medya veya sesli mesajın süresi dolduğu için sohbetten silineceği aktarıldı.

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