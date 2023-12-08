BIST 7.952
DOLAR 28,99
EURO 31,26
ALTIN 1.889,93
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin ikinci büyük hidroelektrik santralinde 36 yıllık türbinler yenileniyor

Türkiye'nin ikinci büyük hidroelektrik santralinde 36 yıllık türbinler yenileniyor

Türkiye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali (HES) Karakaya HES'in 36 yıllık türbinlerinde başlatılan ve 2026'da tamamlanması planlanan restorasyon projesiyle, yıllık 178 gigavatsaat ilave elektrik üretimi gerçekleştirileceği bildirildi.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbinler Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektromekanik AŞ (TEMSAN) iş birliğinde santralin 6 ünitesine yerleştirilecek.

Açıklamada, "Türkiye’nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı'nın 36 yıldır güç üreten türbinleri yenileniyor. 2026 yılında tamamlanacak rehabilitasyon projesi ile Karakaya HES yıllık 178 gigavatsaat ek üretim gerçekleştirecek. Bu ilave üretim, her yıl 445 milyon liralık artı değer üretecek. Karakaya, 61 bin ailenin daha yıllık elektriğini karşılayacak." ifadelerine yer verildi.

Bünyesindeki santrallerde enerji verimliliği kapsamında projeler yürüten Bakanlık, 2017-2022 yıllarında enerji verimliliği alanına 7,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasını sağladı. Söz konusu yatırımlarla 18,7 milyon ton eşdeğer petrol kümülatif enerji tasarrufu sağlanırken, toplam 59 milyon ton sera gazı emisyonu engellendi.

Bu kapsamda, Bakanlık 1987 yılında faaliyete geçen ve Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya HES'te rehabilitasyon projesi başlattı.

Birinci ünitesinde 36 yıllık türbinin demontajının tamamlandığı santralde, 85 ton ağırlığındaki türbin çarkı ve diğer ekipmanların montajına geçildi. Restorasyon projesiyle 300 megavatlık 6 üniteden meydana gelen toplam 1800 megavat güç üreten santralin verimliliğinin yüzde 91'den yüzde 94,5'e çıkartılması hedefleniyor. Santralin 6 ünitesinde tüm rehabilitasyonun 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karakaya HES'te başlattığı yerli ve milli restorasyon çalışmalarını diğer santrallerde sürdüreceğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa, Yılport Samsunspor'a konuk olacak
Kasımpaşa, Yılport Samsunspor'a konuk olacak
Milli sürat patenci Furkan Akar, Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı!
Milli sürat patenci Furkan Akar, Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı!
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi açıklandı
Somali Cumhurbaşkanının oğlu için harekete geçildi!
Somali Cumhurbaşkanının oğlu için harekete geçildi!
İsrail ordusu, Gazze’de kendi askerini öldürdü!
İsrail ordusu, Gazze’de kendi askerini öldürdü!
Gazze'de İsrail ordusu esirleri kurtarma operasyonu düzenledi Kassam Tugayları bilançoyu açıkladı
Gazze'de İsrail ordusu esirleri kurtarma operasyonu düzenledi Kassam Tugayları bilançoyu açıkladı
Dikkat! Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor!
Dikkat! Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olaylar yaşanabilir!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olaylar yaşanabilir!
Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı
Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı
Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
İstanbul Bayrampaşa'daki 45 bin metrekarelik millet bahçesi tamamlanıyor
İstanbul Bayrampaşa'daki 45 bin metrekarelik millet bahçesi tamamlanıyor