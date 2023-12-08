BIST 7.952
DOLAR 28,99
EURO 31,26
ALTIN 1.889,93
HABER /  SPOR

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmada TFF VAR merkezinde hakem Koray Gençerler görev yapacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Maçta VAR’da Koray Gençerler, AVAR’da ise Alper Çetin ve Mehmet Kısal görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de İsrail ordusu esirleri kurtarma operasyonu düzenledi Kassam Tugayları bilançoyu açıkladı
Gazze'de İsrail ordusu esirleri kurtarma operasyonu düzenledi Kassam Tugayları bilançoyu açıkladı
Dikkat! Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor!
Dikkat! Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olaylar yaşanabilir!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olaylar yaşanabilir!
Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı
Tutuklanan hırsız gazetecilere saldırdı
Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
İstanbul Bayrampaşa'daki 45 bin metrekarelik millet bahçesi tamamlanıyor
İstanbul Bayrampaşa'daki 45 bin metrekarelik millet bahçesi tamamlanıyor
Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nda kazananlar belli oldu
Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nda kazananlar belli oldu
İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy Tramvayının bir bölümünde seferler yapılamıyor
İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy Tramvayının bir bölümünde seferler yapılamıyor
Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL'lik banknot için tarih verdi!
Prof. Dr. Şenol Babuşçu 500 TL'lik banknot için tarih verdi!
Güney Kore'li turistin İzmir'de unuttuğu çanta, sahibine ulaştırıldı!
Güney Kore'li turistin İzmir'de unuttuğu çanta, sahibine ulaştırıldı!
E-Devlet'te Cuma namazı ve bayram namazı hutbeleri 8 dilde
E-Devlet'te Cuma namazı ve bayram namazı hutbeleri 8 dilde
Stellantis'ten elektrikli araçlar için yeni yatırım
Stellantis'ten elektrikli araçlar için yeni yatırım