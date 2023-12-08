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E-Devlet'te Cuma namazı ve bayram namazı hutbeleri 8 dilde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
E-Devlet'te Cuma namazı ve bayram namazı hutbeleri 8 dilde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve bayram hutbelerine, 8 dil seçeneğiyle e-Devlet Kapısı'ndan ulaşabileceğini duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile artık e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını belirterek, "Vatandaşlarımız, 'http://diyanet.gov.tr' web sitemizde olduğu gibi e-Devlet Kapısı'ndan da hutbelerimize ulaşabilecekler. Hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

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