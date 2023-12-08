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Sakarya'da aldatıldığını düşünen koca eşini 9 yerinden bıçakladı

Sakarya'da aldatıldığını düşünen koca eşini 9 yerinden bıçakladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aldatıldığını düşünen genç adam, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahalle’de meydana gelen olayda E.Ç. (23), kendisini aldattığını düşündüğü karısı S.Ç. (20) ile tartışmaya başladı. Evin önünde yaşanan tartışmada öfkeli koca, eşini 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan koca ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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