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EGO otobüsü kazasında şoföre 12 yıl 9 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
EGO otobüsü kazasında şoföre 12 yıl 9 ay hapis cezası

ANKARA'da 2021 yılında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı EGO otobüsü kazasında şoföre ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolünün devamına hükmetti.

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Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yıldırım Çiçek katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söyleyerek, müştekilere söz verdi. Sanık Çiçek hakkında şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çiçek'e ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verirken, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolün devamına hükmetti.

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine ilelerken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken. 34 kişi yaralanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sürücü Yıldırım Çiçek'in kanında sentetik bir uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş, araç içindeki kameradan da şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı belirlenmişti.

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