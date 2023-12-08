"50+1 sistemi değişmeyecek" diyen Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i topa tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kibrin tasallutuna hapsolmuş" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından çıkanı kulağının duymadığını söyledi. CHP lideri Özgür Özel'in "abuk subuk konuştuğunu" ifade eden Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı seçimi için getirilen yüzde 50+1 sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

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MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in abuk-sabuk konuştuğunu belirterek, “PKK ağzına özenmeyi bırakmalı. PKK ve HEDEP’in sözcüsü olduysa bilelim, ona göre davranalım” dedi. Ekrem İmamoğlu'nun “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gerekirse bir elinde ayı bir elinde de güneşi tutar” sözlerine de tepki gösteren Bahçeli, "Ekrem Bey’in akli, irfani, insani ve vicdani melekeleri sukut etmiş. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Kibrin tasallutuna hapsolmuş." ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "değiştirilmesi doğru olur" dediği yüzde 50+1 sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

Cehaletin bu kadarı ancak diplomayla olur!

Türkgün gazetesinden Kadir Yıldız'a konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetteki dalgalanmalardan, Yeni Anayasa çalışmalarına, fenomen çetelerden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milli irade tarafından kabul gördüğünün altını çizen Devlet Bahçeli, muhalefetin sistemle ilgili eleştirileri için, “Kuvvetler ayrılığı kalmadı diyorlar. Suçu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne atıyorlar. Cehaletin bu kadarı ancak diplomayla olur!” diye konuştu.

Fenemonler Sülün Osman'a rahmet okutur

Devlet Bahçeli, son günlerde gündemden düşmeyen fenomen çeteleri için ise, “Sülün Osman’a rahmet okutacak dolandırıcılar at koşturuyor” ifadelerini kullandı. Yeni Anayasa Çalışmalarıyla ilgili “Milliyetçi Hareket Partisi, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle katkı vermeye kuşkusuz hazırdır” diyen Bahçeli, “Darbe anayasası Türkiye’ye layık değildir” açıklaması yaptı. İşte o röportajdan çarpıcı bölümler...

Ağzından çıkanı kulağı duymuyor

- Ekrem İmamoğlu’nun bir televizyon kanalında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gerekirse bir elinde ayı bir elinde de güneşi tutar” sözüne ne diyorsunuz?

Ekrem Bey’in akli, irfani, insani ve vicdani melekeleri sukut etmiş. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Kibrin tasallutuna hapsolmuş. Bu nasıl bir sözdür? Nasıl bir hezeyandır? Kendisini ne zannediyor, kiminle mukayese etme cüretine teşne olabiliyor?

Müşrikler, amcası Ebu Talib vasıtasıyla Hz. Peygamber’e haber göndererek davasından vazgeçmesini istemişlerdi. Fahr-i Kâinat Efendimiz, buna şöyle cevap vermişti: “Allah’ın dinini tebliğden vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar ben yine de bu davadan vazgeçmem.”

Ekrem Bey’in açıklaması itikadımıza ne kadar kof ve küflü baktığının açık beyanıdır. Bu şahsın bir elinde ay değil kayıp yılların ayıbı, diğer elinde de güneş değil gaflet ve muhterislik vardır.

31 Mart'ta doğruca evine yollanacak

31 Mart’ta mevcut Belediye Başkanı doğruca evine yollanacaktır. Boş vakitlerinde, fırsat buldukça, keyfi yetince, canı sıkılınca belediyeye uğrayanlarla İstanbullu vatandaşlarım yollarını tamamıyla ayıracaktır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir, Hatay’la birlikte HEDEP’in yönetiminde olup da hukuki isabetle kayyum atanan belediyeler cumhurun iradesiyle tevhit edilecektir.

Yerel yönetimlerdeki fetret sona erecektir. Emanet ehil ve emin ellere tevdi edilecektir.

Özgür Özel abuk sabuk konuşuyor

- Özgür Özel, kayyum atamalarını eleştiriyor.

O her şeyi eleştiriyor. Abuk sabuk konuşuyor. PKK ağzına özenmeyi bırakmalı. Yoksa millet onu sınıfta bırakacak. HEDEP’li belediyelerden bölücü terör örgütüne aktarılan vergilerimizi, tüyü bitmemiş yetimlerimizin haklarını Özgür Bey nasıl izah edecek?

Şayet PKK ve HEDEP’in sözcüsü olduysa itiraf etsin bilelim, ona göre davranalım. İnsanlık tarihi, ülkelerin içeriden de teslim alınacağını yazar. Mücadele cephede sürerken cephe gerisini vurup kaleyi çökertmek tarih boyunca sık sık görülmüştür.

CHP’nin başını çektiği muhalefet iç cephemizi düşürmeyi amaçlıyor. Elbette buna fırsat vermeyeceğiz, hevesleri kursaklarında kalacak.

TTB KARARI MEMNUNİYET VERİCİ - Türk Tabipleri Birliği yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı. Bu gelişmeye ne diyorsunuz?

Hayırlı ve memnuniyet verici bir gelişmedir. Adında Türk olan, ancak yönetimi Türk düşmanlarından müteşekkil bir yapıyla ilgili yargı hükmünü vermiştir. Bu karara herkes saygı duymalıdır. Türk Tabipleri Birliği yönetimi PKK’nın ikmal kaynağına dönüşmüştü. Karar doğru bir karardır. Milletimizin yüreğine su serpilmiştir. CHP, HEDEP ve TTB’nin ihanet paydasında buluşması da alenileşmiştir. Bu üçünün ortak açıklaması Türkiye’ye ve Türk yargısına hakarettir.

Sülün Osman'a rahmet okuturlar

- Son günlerde sosyal medya fenomenleriyle bazı sporcuların kurulan illegal fonlara astronomik para yatırmaları ve sonuçta dolandırılmaları gündemin üst sıralarında yer aldı. Bununla ilgili görüşünüzü paylaşabilir misiniz?

- Saçına dolardan bukleler yapan, kaynağı meçhul, nereden kazanıldığı muamma olan servet düzeyindeki paralarla gösterişe dalan bir kişinin foyası ortaya çıktıktan sonra endişe verici olaylar çorap söküğü gibi kamuoyunun gündemine döküldü. Fenomen olarak isimlendirilen bazı sonradan görmelerin taşınır-taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

Bir de ponzi dolandırıcılığı ortaya çıktı. Utanç verici bir tablo! Sahtekâr bir bankacı fon adı altında, açgözlü ve faiz düşkünü şahısları ağına düşürmüş. Hukuksuzluk diz boyu. Sülün Osman’a rahmet okutacak dolandırıcılar at koşturuyor. Hukuki süreç nereye giderse gitsin, kime kadar dayanıyorsa dayansın, yeter ki sorumlular hesap versin.

Bu açgözlülüğün ıslahı şarttır. Milli ve manevi terbiyemize aykırı ahlak ve hukuk dışı iş ve işlemlerin, aynısıyla faillerinin kökü kazınmalıdır. Hukuka uymak yerine hukuku kendisine uydurmak isteyenlere müsaade edilemez. Milletimizi sarsan ve inciten bu azgın kaymak tabakanın daha çok kazanma iştahı ahlaki hüsrandır.

Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Yasa dışı fon oyunlarıyla huzurumuzu gölgelemeye, servet edinmeye, onun bunun sırtından geçinmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Süreci izliyoruz. Vurgunculardan ve buna çanak tutan soygunculardan hesap sorulmasını ümit ediyoruz.

İsveç'in NATO üyeliğine soğuk bakıyoruz

- İsveç’in NATO’ya üye olmasına nasıl bakıyorsunuz?

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı. İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır.

Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz.

En son Norveç’in katılımıyla NATO’ya üye ülke sayısı 31’e çıktı. Bize göre İsveç NATO’ya üye olsa ne olacak olmasa ne çıkacak. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütünün ilk üç müessir gücünden birisi Türkiye’dir. Biz bu gerçeğe bakarız.

İsveç’in üyeliğini bekleyenlerin de yerine getirmesi şart olan öncelikli görevleri olduğunu kararlılıkla ifade ederiz.