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Nissan'dan Türkiye’deki 30. yılına özel kampanyalar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nissan'dan Türkiye’deki 30. yılına özel kampanyalar

Nissan, Türkiye’deki 30. yılının kutlandığı aralık ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli kampanya seçenekleri sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye’nin cazip fiyat desteği ve sıfır faizli kredi imkanını bir arada barındıran aralık kampanyaları dikkati çekiyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER’ın aralık kampanyasında 150 bin TL nakit alım indirimi ile 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor. e-POWER teknolojisine sahip Qashqai’nin Designpack, Skypack, Black Edition donanım seviyelerinde sunuluyor.

Platinum Premium donanım seviyesine sahip Qashqai’ler ise 150 bin TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Kampanya Nissan Qashqai’nin hafif hibrit benzinli tüm Qashqai donanım seviyelerinde geçerli olacak.

Yılın otomobili Nissan X-Trail’de 250 bin TL’lik nakit alım indirimi

2023'te otomotiv gazetecileri tarafından Türkiye’de yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, ekim kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 250 bin TL fiyat desteği ile dikkati çekiyor. Yılın otomobili yeni X-Trail’in benzersiz e-POWER teknolojisine sahip modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 250 bin TL fiyat desteği sunuluyor.


B-SUV sınıfının dikkati çeken oyuncusu Nissan Juke, aralık kampanyası kapsamında, 120 bin TL fiyat desteği ve 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanıyla kampanyadaki yerini alıyor. Nissan Türkiye’nin özel kampanyaları aralık ayında sınırlı süre için geçerli olacak.

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