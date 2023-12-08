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Bursa'da tartıştığı taksi şoförünü boynundan bıçakladı

Bursa'da tartıştığı taksi şoförünü boynundan bıçakladı

Bursa’da müşteriyle tartışma yaşayan taksici boynundan bıçaklandı. Polis kayıplara karışan şüpheliyi ararken, hastaneye kaldırılan taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Acar, yol üzerinden aldığı bir müşteriyle para nedeniyle tartışmaya başladı. İkili seyir halindeyken bir anda kavgaya tutuşunca, müşteri olarak binen şüpheli taksi şoförü Acar’ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler hemen yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheli ise olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederken, polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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