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Erzurum'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden akademisyen için tören düzenlendi

Erzurum'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden akademisyen için tören düzenlendi

Erzurum’da görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için tören düzenlendi.

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Dün, görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için Edebiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, akademisyenler ve ailesi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali’nin ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Prof. Dr. Çomaklı, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali’nin adının üniversitede yaşatılacağını belirtti. Eşi ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından Doç. Dr. Rıdvan Küçükali’nin cenazesi toprağa verilmek üzere Trabzon’a gönderildi.

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